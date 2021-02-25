Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

25.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:23

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.H.G'nin (28) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ile çok miktarda kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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