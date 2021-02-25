Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu

Kademeli normalleşme öncesi kritik toplantı başladı! Bir bölge özel olarak ele alınacak

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.H.G'nin (28) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ile çok miktarda kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı