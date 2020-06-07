Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ü.B'yi (28) Kemeraltı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 2 adet uyuşturucu hapı 100 liraya satarken suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ü.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA