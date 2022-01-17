Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Haberler
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 52 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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