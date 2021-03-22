Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

22.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:12
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 57 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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