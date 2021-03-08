Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

08.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:56
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu, para ve hassas terazi ele geçirildi, 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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