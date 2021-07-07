Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 3 adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan K.A. (22) ile S.K'nin (21) üst, iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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