Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Y. (30) ve B.K'nin (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin birlikte kaldıkları evde yapılan aramada, 11,24 kök Hint keneviri tohumu, 7,30 gram sentetik kannabinoid, 1,23 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 300 liraya da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ile B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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