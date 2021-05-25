Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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