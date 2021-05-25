Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı