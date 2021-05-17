Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu öğütme aparatı, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 875 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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