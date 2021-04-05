Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına aldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 52 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Serenay Sarıkaya Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural İsmail Kartal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:50:51. #1.14#
title