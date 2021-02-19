Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

19.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:27
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, av tüfeği, tabanca, fişek, para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında bir ikamette yapılan aramada hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan bir kişi de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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