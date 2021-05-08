Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan R.G, S.E. ve M.E. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından Babataşı, Yenimahalle ve Cami mahallelerindeki 3 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 407 kök Hint keneviri, kenevir tohumu, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 40 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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