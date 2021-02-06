Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların evleri ve araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı