Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 63 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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