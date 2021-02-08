Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı

08.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:30
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, tabanca, para ve hassas terazi ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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