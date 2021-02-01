Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

01.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:00
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, para ve hassas terazi ele geçirildi, 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 50 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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