Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir butik otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir butik otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Akyarlar Mahallesi'nde bir butik otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda işletme sahibi Z.P. ve işletmede kayıtsız olarak kaldığı tespit edilen T.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerin odalarında ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Levent Yüksel Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:28:27. #1.14#

title