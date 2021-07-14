Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir butik otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir butik otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Akyarlar Mahallesi'nde bir butik otele operasyon düzenlendi.
Operasyonda işletme sahibi Z.P. ve işletmede kayıtsız olarak kaldığı tespit edilen T.İ. gözaltına alındı.
Şüphelilerin odalarında ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç