Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
12.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:26
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İçmeler ve Siteler Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında B.Ö. ile C.A. gözaltına alındı, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA