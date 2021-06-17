Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Mumcular Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.İ'nin ikametindeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç