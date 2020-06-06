Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
06.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:42
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, narkotik köpeğiyle uyuşturucunun bulunması için yapılan aramalar, polis kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA