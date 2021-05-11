Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'da, polis ekiplerinin 1 hafta içerisinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

MUĞLA'da, polis ekiplerinin 1 hafta içerisinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. 

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2- 9 Mayıs tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 131,38 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 69 gram skunk, 67 eroin, 95 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

 


Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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