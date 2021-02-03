Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

03.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:54
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 156 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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