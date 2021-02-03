Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
03.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:54
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 156 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç