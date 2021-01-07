Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
07.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:58
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı