Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

07.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:58

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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