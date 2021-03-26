Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dedektör arama köpeklerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda A.A, A.D, O.B. ile A.M. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç