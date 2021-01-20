Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

20.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:20
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Oluşturulan şok uygulamada iki aracı durdurarak arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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