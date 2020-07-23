Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
23.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:18
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Ş.A, E.D, T.K. ve C.C. gözaltına alındı, 11 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Kaynak: AA