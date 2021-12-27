Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yatağan yol kontrol noktasında uyuşturucu madde arama köpeği "Kaptan" ile bir araçta yapılan kontrolde S.M. Ş.Y. ve A.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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