Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Babataşı, Yenimahalle ve Cami mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler R.G, S.E. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 407 kök kenevir, kenevir tohumu, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 40 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç