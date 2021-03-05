Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

S.B'nin aracını takibe alan ekipler, araçta ve ikamette yaptıkları aramada bir miktar eroin, eroin tartımında kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden ele geçirilen bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç