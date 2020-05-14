Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Köyceğiz ilçesinde ikamet eden K.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, K.Ç, Ü.K. ve O.K. suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 10 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA