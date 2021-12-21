Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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