Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma başlattı.

İskele Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D ve S.T'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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