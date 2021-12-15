Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma başlattı.

İskele Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D ve S.T'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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