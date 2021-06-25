Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramada, bir miktar kokain, skunk ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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