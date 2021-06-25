Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların evlerindeki aramada, bir miktar kokain, skunk ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç