Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.G.I. ve Ç.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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