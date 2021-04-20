Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.S. ve D.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan