Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

19.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:45
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 kilo 701 gram esrar, 33 kök Hint keneviri, 63 gram metamfetamin, 26 gram skunk, 258 gram MDMA maddesi, 40 şişe ketamin, 31,4 gram kokain, 27,2 gram bonzai ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 636 liraya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Engin Yıldırım
Magazin Emrah Seda Sayan Erdem Tepegöz Caner Cindoruk
Spor Ozan Kabak Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:50:21. #1.14#
title