Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
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Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

07.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:33
Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

MUĞLA'nın ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, S.A.'yı, T.K.'ya uyuşturucu sattığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A.'nın Bozüyük'teki evinde yapılan aramada, satışa hazır 300 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen yaklaşık 5 bin lira ele geçirildi. Öte yandan evde, 1 sustalı çakı ile 2 muşta de bulundu. S.A.'nın oğlu E.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası T.K. ve E.A. serbest bırakıldı. S.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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