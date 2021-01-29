Muğla'da uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı

29.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:40
Muğla'da uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Marmaris Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen emlak ofisine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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