Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu - 4 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 zanlı, tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonda, Yalıkavak Mahallesi sahilinde M.K, N.B. S.T. ve N.K. gözaltına alındı.



M.K. ve N.K'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.