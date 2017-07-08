Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da yolcu otobüsünde yapılan aramada valiz içine gizlenmiş 4 kilogram esrar bulundu.



Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır-Marmaris seferini yapan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Otobüsü, Menteşe ilçesinde durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada bir valizin içinde paketler halinde hazırlanmış 4 kilogram esrar ele geçirdi.



Valizin sahibi B.Y. gözaltına alındı.