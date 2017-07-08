Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'na narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Faralya Mahallesi'ndeki koyda, bazı tatilcilerin uyuşturucu kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği yönünde çok sayıda ihbar üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı ve Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri koyda operasyon yaptı.



Koya giren 20 asker, kumsalda oturan tatilcilerin üzerini ve çantalarını aradı. Narkotik dedektör köpekleri "Alçı" ve "Çimen"in katıldığı aramalarda tatilcilerin üzerinde esrar ele geçirildi.



Ekipler, koydaki çadırlar ve çevrelerinde de el fenerleriyle arama yaptı. Alçı ve Çimen, koydaki bazı bungalov ve çadırlarda da esrar tespit etti.



Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.



Yaklaşık 3 saat süren operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilişkisi olduğundan şüphelenilen 3 kişi, jandarma ekiplerince kanında uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için hastaneye götürüldü.



Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önüne geçmek için bu tür uygulamalara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.