Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydın'dan gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine ilçe girişinde önlem aldı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptığı aramada 265 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan Ü.T, Ü.P. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA