Muğla'da uyuşturucu operasyonu Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı yönünde ihbar alan polis, belirtilen bölgede araştırma yaptı.

Araştırma sonrası kısıtlamaya uymadıkları belirlenen ve şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin kaldıkları otele operasyon düzenlendi. Operasyonda 336 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen M.Ö. ve B.K. Bodrum Narkotik Suçlarla mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA