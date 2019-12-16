Muğla'da uyuşturucu operasyonu
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

16.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:34
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

'nın ilçesinde, yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.S. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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