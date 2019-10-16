Muğla'da uyuşturucu operasyonu

16.10.2019 23:42

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri cezaevi firarisi iki kişi tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları bir otomobilde "Molly" isimli narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Aramada, otomobilin kaput bölgesinde 1 kilogram "skunk" cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki S.O. ve M.A.İ. gözaltına alındı. M.A.İ'nin "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar ettiği ve arandığı ortaya çıktı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA