Muğla'da uyuşturucu operasyonu

20.08.2019 00:50

Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazi tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetleri kapsamında bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Alanda yapılan incelemede, boyları yaklaşık 1,5 metreyi bulan 30 kök kenevir ele geçirildi. Yakılarak imha edilen Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA