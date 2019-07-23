Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Ula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Akyaka Mahallesi'ne uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, mahalle girişinde bir otomobili durdurarak "Kaptan" isimli narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı.

Aramada torpido kısmına gizlenmiş şekilde 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA