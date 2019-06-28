Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 253 kök kenevir ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bozüyük Mahallesinde H.A.'ya ait evi izleyen ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği "Kaptan" ile operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli H.A. kurutmaya bıraktığı kenevirlerin bir kısmını toplamaya çalışırken suç üstü yakalandı.

Evde yapılan aramada, 2 kilo esrar ile 253 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

H.A.'nın gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen kenevirler ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA