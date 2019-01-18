Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.K, B.A, U.A, A.K. ve R.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan B.A. ve U.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.K, A.K, R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA