Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güllük Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı ve bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, operasyonda S.M, S.S, S.M, O.A. ve İ.E'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA